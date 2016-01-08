مباحث أسوان تضبط عاطلا بحوزته 6 كيلو بانجو فى حملة بإدفو

شنت مباحث أسوان حملة تفتيشية موسعة بمركز إدفو، تمكنت خلالها من القبض على عاطل بحوزته 6 كيلو جرامات من مخدر البانجو، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا بتمكن وحدة مباحث إدفو والقوة المرافقة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهم "مرعى . ا " 24 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر معبأة فى لفافات كبيرة الحجم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 249 إدارى مركز إدفو لعام 2016 وجار العرض على النيابة للتحقيق.