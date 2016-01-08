أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث أسوان تضبط عاطلا بحوزته 6 كيلو بانجو فى حملة بإدفو

Google+ Print
مباحث أسوان تضبط عاطلا بحوزته 6 كيلو بانجو فى حملة بإدفو مباحث أسوان تضبط عاطلا بحوزته 6 كيلو بانجو فى حملة بإدفو
شنت مباحث أسوان حملة تفتيشية موسعة بمركز إدفو، تمكنت خلالها من القبض على عاطل بحوزته 6 كيلو جرامات من مخدر البانجو، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا بتمكن وحدة مباحث إدفو والقوة المرافقة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهم "مرعى . ا " 24 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر معبأة فى لفافات كبيرة الحجم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 249 إدارى مركز إدفو لعام 2016 وجار العرض على النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365