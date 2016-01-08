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أمن القليوبية يضبط 35 مسجلا بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش

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أمن القليوبية يضبط 35 مسجلا بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش أمن القليوبية يضبط 35 مسجلا بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة مكبرة، قادها اللواء سعيد شلبى مدير أمن المحافظة لضبط المتاجرين فى المواد المخدرة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 35 مسجلا وخارجا عن القانون.

وكشف بيان لمديرية أمن القليوبية، أنه تم ضبط 35 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 3 كيلو و350 جراما من مخدر البانجو و558 جراما من مخدر الهيروين، و1 كيلو و285 جراما من مخدر الحشيش و673 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 5020 جنيها و29 هاتف محمول وكمية من الأسلحة البيضاء.

تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365