ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 7 قطع سلاح فرد خرطوش و12 طلقة فى القليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة قادها اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، لضبط الأسلحة المستولى عليها خلال أحداث يناير 2011 ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 قطع سلاح فرد خرطوش و12 طلقة وضبط 7 من الخارجين عن القانون خلال تلك الحملة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية، حيث تمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط "بكرى. ح. أ" 54 سنة ومقيم برشوم الكبرى دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 155 جنيها وهاتف محمول.

وتمكنت حملة من ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط "إيهاب. أ. ك" 36 سنة عاطل ومقيم عزبة رستم - دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 60 جنيها وهاتف محمول، وضبط المدعو "محمد.ج م" 19 سنه عاطل ومقيم أرض الدكتور – عزبة رسم – دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و 2 طلقة من ذات العيار.

وتمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المدعو "ميلاد. س. س" 25 سنة عاطل ومقيم القشيش - دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام و740 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المدعو ياسر ش ع 35 سنة عاطل ومقيم عزبة زكى - دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام و90 جنيها، وهاتف محمول.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "أحمد. ح. ح" 22 سنة عاطل ومقيم بيجام – دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما و215 جنيها، وهاتف محمول وكذلك ضبط "عاصم. خ. ع" 23 سنة عاطل ومقيم منطى– دائرة مركز قليوب وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 120 جراما و42 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجاروالسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم والهاتف للاتصال بعملائهم.