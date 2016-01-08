القبض على شبكة آداب تتزعمها "مطلقة" بشرم الشيخ

ألقت مباحث الآداب بجنوب سيناء القبض على شبكة آداب بشرم الشيخ مكونة من ثلاث سيدات، اتفقن فيما بينهن على تكوين شبكة لممارسة الرذيلة بمدينة شرم الشيخ، وقمن بتأجير شقة بقرية فانتزيا السياحية للبعد عن أعين رجال المباحث لممارسة نشاطهن.

ونظرا لظروف السياحة اتفق أعضاء الشبكة على تخفيض الأسعار من ألف جنيه إلى 400 جنيه، واتفقن على تقسيم حصيلة الدعارة فيما بينهن، وواصلن نشاطهن المشبوه، ووردت معلومات إلى العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب بجنوب سيناء عن الشبكة، وعلى الفور تم إبلاغ اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية، الذى أمر بسرعة ضبط أفراد الشبكة.

وبعد صدور إذن النيابة العامة تمكن العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب، والرائد خالد شلبى معاون مباحث الآداب من مداهمة الشقة، والقبض على المتهمة "إيمان. و.م" 36 سنة مقيمة الإسكندرية "مطلقة" زعيمة الشبكة، أثناء ممارستها الرذيلة مع المتهم "هانى.م.م" 25 سنة عامل بشركة الأتوبيس، والمتهمة "رشا.م.م" 34 سنة مقيمة بالإسماعيلية، والمتهمة "وفاء.أ.م" 37 سنة مقيمة بأبو صويرة بالإسماعيلية.

>وبمواجهة المتهمات اعترفن بتكوين شبكة لممارسة الآداب بـ400 جنيه فى الليلة.

وبتفتيش مسكن المتهمين عثر بحوزة المتهمين على 400 جنيه و4 موبايلات، وتم تحريز الملابس الداخلية لزعيمة الشبكة والمتهم وتحريز المضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11 لسنة 2016، وبالعرض على النيابة قرر عمر شاهين، مدير نيابة شرم الشيخ، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.