وزير خارجية إيطاليا: الرد على تهديد الإرهاب بليبيا يتحقق بوحدة شعبها فقط

>دعا وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى باولو جينتيلونى ، الشعب الليبى إلى الوحدة والتركيز على مكافحة الإرهاب ، بعد التفجير الذى استهدف مركز تدريب للشرطة، فى مدينة زليتن، شرق العاصمة طرابلس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات .

وأعرب جينتيلونى فى بيان نشر هنا اليوم /الجمعة/ ، عن تضامنه مع الشعب الليبى ضد الهجوم الإرهابى الذى وقع فى زليتن .

وأكد باولو أن الرد على تهديد الإرهاب لا يكون إلا من خلال وحدة الليبيين ، وذلك عبر التنفيذ العاجل للاتفاق السياسى الذى وُقع مؤخراً (فى إشارة إلى اتفاق الصخيرات المغربية، الشهر الماضي).

وشدد الوزير الإيطالى على "ضرورة التغلب على الانقسامات الداخلية من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى والتركيز على المعركة المشتركة ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار، وتهدئة الأوضاع فى البلاد".

وأضاف أن "الأحداث المأساوية التى وقعت فى ليبيا أمس، تجدد التأكيد على أن الشعب يلح فى المطالبة منذ سنوات بالقدرة على العيش فى سلام فى ظل حكومة ديمقراطية، تعمل من أجل إعمار البلاد.

وكان اعتداء إرهابى قد استهدف أمس موقعا لتدريب قوى الأمن فى مدينة زليتن بشمال غرب ليبيا ما أدى إلى مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة آخرين .. فيما لم تعلن أى جهة حتى الآن تبنيها لمسوؤلية تلك العملية.

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