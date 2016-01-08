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مفتي الجمهورية: نؤيد إجراءات السعودية لحفظ استقرارها ونرفض التدخل في شؤون المملكة الداخلية

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مفتي الجمهورية: نؤيد إجراءات السعودية لحفظ استقرارها ونرفض التدخل في شؤون المملكة الداخلية مفتي الجمهورية: نؤيد إجراءات السعودية لحفظ استقرارها ونرفض التدخل في شؤون المملكة الداخلية

أعرب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، عن تأييده التام لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفي مواجهتها الحاسمة ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، مشددًا على رفضه الشديد التدخل في شؤونها.

وقال المفتي في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الجمعة، “نرفض بكل قوة ما حدث من اعتداءات على السفارة والقنصلية السعوديتين بإيران”، مشددًا على ضرورة احترام أحكام القضاء،وأشاد بالدور المحوري الكبير الذي تقوم به المملكة وقادتها في مواجهة الإرهاب بكل جرأة وقوة، ودون هوادة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة،مضيفا إن التحالف الإسلامي بقيادة المملكة نجح على أرض الواقع بإخراج قيادات التنظيم الإرهابي في جحورهم .

وأكد مفتى الجمهورية على أن الهجوم على الدول الإسلامية والطعن في شرعيتها، من الوسائل الخبيثة لدى تنظيمات التكفير عامة، وتنظيم داعش الإرهابي على وجه الخصوص لضرب المجتمعات والدول وزرع الشقاق بين أبنائها وهدم السلام الاجتماعي الديني ،وتحويل الأمر كله إلى فتن وصراعات يكون الولاء فيها للطائفة بدلا من الأوطان، لتقوم التنظيمات مقام الدول، ولتتحول المنطقة العربية والإسلامية كلها إلى ساحة للاقتتال الطائفي والمذهبي المفضي إلى الفوضى والدمار.

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