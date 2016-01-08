"105".. خط سريع للحافلات العامة في دبي

دشّنت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، خطا سريعا (إكسبرس) جديدا للحافلات العامة داخل إمارة دبي أطلقت عليه (خط 105)، وذلك بهدف دعم النقل السياحي وتعزيز شبكة الحافلات العامة بما ينسجم والطلب المتنامي على خدمات النقل الجماعي عموما والحافلات العامة على وجه الخصوص.

وأكّدَ عادل محمد شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة، إن الخط الجديد، الذي أطلق عليه (خط 105) ينطلق من محطة مترو مول الإمارات في شارع الشيخ زايد، ويصل مباشرة وبدون توقف إلى ميراكل جاردن (Miracle Garden) الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد والعودة إلى نقطة الانطلاق بنفس الطريقة.

وأشار شاكري بأن هذه الخدمة تحظى بإقبال واسع بين الناس رواد من رواد المواصلات العامة والسائحين وزائرين القادمين إلى دبي من مختلف دول العالم.

وقال: "إن الهدف من وراء تدشين هذا الخط يأتي من الحرص المتواصل للهيئة على تحقيق السعادة للناس من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو وافدين أو سائحين أو زائرين من جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "يبدأ (خط 105) الخدمة من الأحد إلى الخميس من الساعة (2) ظهرا وحتى الساعة (8) مساء، فيما يبدا الخدمة من الساعة (12) منتصف النهار إلى الساعة (10) مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. ويبلغ زمن التقاطر (20) دقيقة بين حافلة وأخرى من الأحد إلى الخميس، و(15) دقيقة يومي الجمعة والسبت."

وأوضح عادل محمد شاكري بأن هذا الخط، ومنذ تدشينه في السابع عشر من ديسمبر من العام 2015، نقل (14) ألف شخص تقريبا ويبلغ سعر تذكرة التنقّل (5) دراهم للرحلة الواحدة.

وأكد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة حرص هيئة الطرق والمواصلات على توسيع وتطوير شبكة الحافلات العامة والعمل المستمر على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملا مع وسائل المواصلات العامة الأخرى، التي تشمل المترو ووسائل النقل البحري المتمثلة بالباص والتاكسي المائيين وذلك بهدف جعل هذه الوسائل الحديثة هي الخيار الأمثل للتنقل في إمارة دبي.