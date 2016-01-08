اوباما يزور الولايات المؤيدة للجمهوريين في عامه الأخير بالبيت الأبيض

قال البيت الابيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الديمقراطي الأمريكي باراك اوباما، يعتزم زيارة ولايتين تميلان للحزب الجمهوري المنافس، هما نبراسكا ولويزيانا، الأسبوع القادم للتركيز على القضايا التي سيتطرق اليها في آخر خطاب يلقيه عن حالة الاتحاد.

وقال أوباما في تسجيل مصور قصير بث على موقع البيت الأبيض الالكتروني قبل الحدث المرتقب “هذا آخر خطاب لي”، وذكر اوباما أن خطابه لن يركز فقط على “التقدم الملموس الذي حققناه ولا على ما أريد انجازه في العام الذي امامي، بل كل ما نحتاج الى القيام به معا في السنوات القادمة”.

وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن الخطاب لن يكون بمثابة قائمة بالاهداف التشريعية، بل سيركز بدلا من ذلك على ما يستطيع اوباما ان يفعله بنفسه لتعزيز سجله في الاقتصاد والرعايا الصحية والسياسة الخارجية.

ويسافر أوباما يوم الاربعاء، إلى أوماها بنبراسكا، وهي ثاني زيارة له فقط للولاية كرئيس وسيتوجه يوم الخميس، إلى بيتون روج بلويزيانا، وهي الولاية التي زارها عشر مرات منذ تسلمه الرئاسة في 2009.