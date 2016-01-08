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الانتهاء قريبًا من نفق «أبورديس» وتنفيذ 10مشروعات لمياه الشرب والصرف بجنوب سيناء

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الانتهاء قريبًا من نفق «أبورديس» وتنفيذ 10مشروعات لمياه الشرب والصرف بجنوب سيناء الانتهاء قريبًا من نفق «أبورديس» وتنفيذ 10مشروعات لمياه الشرب والصرف بجنوب سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجري حاليًا الانتهاء من المرحلة الثانية لازدواج خط مياه النفق أبو رديس، بطول 16 كم، ورفع طاقة المحطة (70/25) م3/يوم، بتكلفة 486 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 8مشروعات لمياه الشرب، ومشروعين للصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فيما يخص مشروعات مياه الشرب، إنه ” يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذ مياه شرم الشيخ بتكلفة 48مليون جنيه، كما يجري أيضًا الانتهاء من خزان التكديس الشمالي بتكلفة 45 مليون جنيه، فضلًا عن خزان التكديس الجنوبي بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 25 مليون جنيه “.

وأضاف “العشري”، أنه يجري أيضًا تنفيذ محطة تحلية نبق بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 97 مليون جنيه، و4 خزانات تكديس بمناطق (رأس سدر – ابو زنيمه – أبو رديس – الطور)، بتكلفة 90 مليون جنيه، بجانب تطوير منظومة مياه الطور، وتطوير محطات رفع سانت كاترين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات نهاية عام 2016، بالإضافة إلى تنفيذ محطة تحلية مدينة الطور، والتي سيتم الانتهاء من تنفيذها منتصف عام 2017.

 

 

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