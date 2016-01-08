الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنهاء وطرح تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة، بمدينة أسيوط الجديدة، خلال عام 2015، وذلك فى إطار خطة الجهاز لتطوير وتوفير الخدمات المختلفة، وتقديمها بصورة حضارية لسكان المدينة.

> وقالل الوزير، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة سكنية بالمدينة، وجار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام لها، مشيراً إلى أنه تجرى حالياً أعمال التشطيبات بـ3360 وحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 7584 وحدة أخرى.

> وحول المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الخدمات، أشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ 4 مدارس للتعليم الأساسى، و5 حضانات، إضافة إلى حضانة فى مرحلة الطرح، و9 أسواق تجارية، بجانب سوقين فى مرحلة البت، وأيضاً يجرى تنفيذ وحدتين صحيتين، إضافة إلى وحدة صحية أخرى فى مرحلة البت، وجار أيضاً تنفيذ مبنى قسم الشرطة ونقطة للإطفاء، ويجرى طرح تنفيذ نقطة شرطة، مضيفاً أنه يجرى طرح ملعب ثلاثى، كما تم طرح 3 ملاعب ثلاثية ومركز للشباب.

وأضاف عمران، أن تم تسليم مبنى وحدة تراخيص المرور بالمدينة لإدارة مرور أسيوط، ومن المقرر تشغيله خلال أيام، كما تم تسليم مستشفى 50 سريراً لجامعة أسيوط بنظام نقل الأصول، وتم دعمها بـ10 ملايين جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتجهيزها وتشغيلها خلال 6 أشهر من تسليمها، بالإضافة إلى تسليم حضانتين للإسكان الاجتماعي.

> وحول مشروعات المياه والصرف الصحى بمدينة أسيوط الجديدة، قال المهندس أحمد عمران: إنه يجرى تنفيذ شبكة مياه منطقة جنوب غرب بتكلفة 2.6 مليون جنيه، كما تم طرح خزان عال سعة 3 آلاف م3، وفى مشروعات الصرف يجرى تنفيذ رافعين وخطوط الطرد الفرعية للرافع الرئيسى للصرف الصحى بتكلفة 33.3 مليون جنيه، ويجرى أيضاً تنفيذ رافع رقم 3، وخط الطرد قطر 1100مم حتى محطة المعالجة بتكلفة 76.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة صرف لمنطقة جنوب غرب، بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

> وبشأن مشروعات الطرق، أضاف رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه يجرى حالياً بمنطقتى إسكان الشباب والمستقبل، رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملاً التنسيق بين العمارات، بتكلفة 42 مليون جنيه، ويجرى أيضاً تنفيذ مشروع ازدواج طريق الصعيد / البحر الأحمر، بطول 22 كم، بتكلفة 105 ملايين جنيه، ويتوقع الانتهاء من التنفيذ فى شهر أغسطس 2016، كما يجرى تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة، بطول 10.5 كم، بتكلفة 44 مليون جنيه، وتم إسناد أعمال رفع كفاءة إنارة الطريق بكشافات ليد بتكلفة 1.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى طرح أعمال الأسفلت لمنطقة 226 فداناً، ويجرى طرح أعمال الأسفلت لمنطقة الـ70 فداناً.

> وفى قطاع الكهرباء والاتصالات، أكد المهندس أحمد عمران، أنه يجرى تنفيذ شبكتى كهرباء بالمنطقة الصناعية بالتوسعات الجنوبية الشرقية، ومنطقة الـ256 فداناً، ويجرى طرح أعمال السخانات الشمسية بعمارات الإسكان الاجتماعى، كما تم طرح تنفيذ محطة الخلايا الشمسية بمبنى الجهاز، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم شبكتى كهرباء بمنطقة الـ375 فدانا، ومنطقة الـ70 فداناً، موضحاً أنه يجرى تنفيذ الأعمال المدنية لشبكة تليفونات مناطق (100 فدان – 70 فداناً – 230 فداناً – 375 فداناً – 226 فداناً – المنطقة الصناعية)، بالتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة.

> وبشأن مشروعات الزراعة، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: إنه تم إسناد زراعة الإسكان العائلى الأول والثانى والثالث، بتكلفة مليونى جنيه، وتم إسناد زراعة شمال الجامعة والمنطقة الإقليمية بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بجانب إسناد زراعة مناطق ابنى بيتك بتكلفة 1.1 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم طرح أعمال زراعة منطقة 316 عمارة إسكان اجتماعى، وتم الفتح المالى.

> ٨ يناير ٢٠١٦