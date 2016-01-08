أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين بدعوى محاولتهم طعن جنود

Google+ Print
الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين بدعوى محاولتهم طعن جنود الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين بدعوى محاولتهم طعن جنود

ارشيفية

قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته قتلت 4 فلسطينيين بإطلاق النار عليهم في حادثين منفصلين عند محاولتهم طعن جنود جنوبي الضفة الغربية، مع دخول موجة العنف شهرها الرابع.

وقال بيان الجيش إن “مهاجمين ثلاثة يحملون سكاكين حاولوا طعن جنود يحرسون تقاطع جوش عتصيون”، وأضاف البيان أن القوات ردت بإطلاق النار على الفلسطينيين وقتلتهم، وفقًا لـ”بي بي سي”.

وقال متحدث باسم الجيش إن الفلسطينيين الثلاثة قُتلوا، وبعد ذلك بقليل قال بيان للجيش إن فلسطينيا يحمل سكينا حاول طعن جندي عند نقطة تفتيش جنوب شرق الخليل، وان “الجنود أحبطوا الهجوم وقتلوا المهاجم”.

وجوش عتصيون هو مجمع استيطاني جنوب القدس، وشهدت منطقة التقاطع العديد من الحوادث بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت عسكريين ومدنيين.

وأُعلن فيما بعد أن الفلسطيني هو صبي اسمه خليل شلالادة، ويبلغ من العمر 16 عاما، من قرية سعير، شمال شرق الخليل، وكان ابن عمه قد قتل في نفس المكان في ظروف مشابهة منذ اسبوع.

وتم الإعلان فيما بعد في وسائل الإعلام الفلسطينية، عن شخصية الفلسطينيين الثلاثة الذين قتلهم الإسرائيليون في جوش عتصيون وهم مهند كوازبة، 20 عاما، أحمد كوازبة، 21 عاما، وعلاء كوازبة، 20 عاما، وجميعهم من قرية سعير.

ويقال إنهم أقارب للشاب أحمد كوازبة، 18 عامًا، الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي بعد أن طعن جنديًا في تقاطع جوش عتصيون واصابه بجراح متوسطة قبل أيام.

وأسفرت الهجمات شبه اليومية للفلسطينيين سواء بالطعن أو بالدهس بالسيارات أو بإطلاق النار عن مقتل 21 إسرائيليا وأمريكيا واحدا منذ بداية أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا