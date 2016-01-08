انخفاض معدلات الوفاة بالسرطان فى أمريكا لأول مرة منذ 1991

ذكر تقرير أمريكى أن معدلات الوفاة بسبب مرض السرطان فى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 23% وذلك للمرة الأولى منذ عام 1991، غير أن التقرير الذى أصدرته جمعية السرطان الأمريكية أشار إلى أن المرض نفسه لا يزال يعتبر ثانى أبرز أسباب الوفاة فى الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن انخفاض معدلات الوفاة بالسرطان يرجع إلى التحسن الكبير الذى طرأ على عمليات الكشف بالأشعة عن سرطان الثدى وسرطان البروستاتا بالإضافة إلى التراجع فى نسبة التدخين بالولايات المتحدة.

ويقدر التقرير عدد حالات الإصابة بالسرطان فى الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون حالة عام 2016 أى ما يعادل 4600 حالة إصابة جديدة يوميا. كما يتوقع التقرير أن يصل عدد الوفيات بسبب السرطان فى الولايات المتحدة هذا العام إلى 595,600 أى نحو 1600 شخص يموتون يوميا بسبب السرطان.