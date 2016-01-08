فى وش الشتا طلع سلاحك متكامل.. 10 أطعمة تحارب نزلات البرد والأنفلونزا

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن قائمة بعشرة أطعمة لتقوية المناعة ومقاومة الإصابة بالبرد والأنفلونزا وأمراض الشتاء، تقدمها لكم خبيرة التغذية الأمريكية أندريا موس، وتشمل:>1.الثوم: من أفضل الأطعمة التى تقاوم أمراض الشتاء، حيث يحتوى على الكثير من الفيتامينات والمضادات الحيوية الطبيعية التى تقوى المناعة، وللتمتع بفوائده دون أن تصبح رائحة فمك كريهة، أوصى التقرير بتقطيع فصوص الثوم إلى قطع صغيرة وتناولها بالمياه كالأقراص الدوائية.

2.الزبادى: غنى بالخمائر الحيوية التى تعرف أيضاً باسم البروبيوتك، وهى تساهم فى تحسين الجهاز المناعى وإحداث التوازن بالأمعاء.

3.تناول طبق صغير من حساء الدجاج لأنه غنى بالأحماض الأمينية مثل الجليسين والأرجينين، وبعض المعادن مثل المغنسيوم والفوسفور والكبريت، وتساهم جميعهاً فى تقوية المناعة.

>4.كوب من السبانخ المطبوخة:من أشهر السوبر فودز، وهى غنية جداً بفيتامين "ج" وحمض الفوليك، واللذين يساهمان فى تقوية المناعة وتعزيز صحتك.

5.البروكلى: يساهم فى تعزيز صحة المناعة ويكافح الميكروبات.

6.تناول نصف ثمرة من الجريب فروت: يتفوق على البرتقال، حيث يحتوى على القدر ذاته من فيتامين "ج" ولكنه بكميات أقل من السكر.

7.إضافة القرفة إلى مشروب القهوة أو وجبة الشوفان يساهم فى تعزيز صحة الجهاز المناعى، خاصةً أن القرفة تتمتع بخواص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات.

8.تناول شريحة من البطيخ: يحسن المناعة بشكل ملحوظ، وهو غنى بفيتامين ج وفيتامين أو الليكوبين، أحد المضادات الأكسدة القوية، وهو المسئول عن اللون الأحمر المميز للبطيخ.

9.المحار: غنى جداً بعنصر الزنك، المعروف بدوره فى تقوية المناعة، وكما يعمل كمنشط جنسى.

10.المشروم: يساهم فى قتل الفيروسات والبكتيريا نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية رائعة مضادة للبرد والأنفلونزا.

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