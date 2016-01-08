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صور| خالد حنفي يبحث مع وزير الزراعة القبرصي زيادة التبادل التجاري بين البلدين

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صور| خالد حنفي يبحث مع وزير الزراعة القبرصي زيادة التبادل التجاري بين البلدين صور| خالد حنفي يبحث مع وزير الزراعة القبرصي زيادة التبادل التجاري بين البلدين

الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية

بحث الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع “نيكوس كوايليس”، وزير الزراعة والتنمية الريفية القبرصي، زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال تصدير منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى قبرص، ومنها:” الصلصة، الخضروات المجمدة، والفاكهة، بالإضافة إلى الدقيق، خاصةً دقيق “السيمولينا”، الذي يُصنع من قمح “الديورم”، ويدخل في صناعة المكرونة”، فضلًا عن الاستفادة من موقع جمهورية قبرص في تصدير كافة المنتجات القابضة للصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي .

وأكد “كوايليس:، خلال الاجتماع، حرص بلاده على تقوية وتوطيد العلاقات مع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، وإقامة تحالف إستراتيجي مشترك لزيادة التبادل التجاري، وإمكانية تقديم الخبرة القبرصية في مجال الثروة السمكية، ودراسة توريد أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة لشركات المجمعات الاستهلاكية من خلال شركة “ليفانتينا” للأسماك، وهي من كُبرى شركات الأسماك في قبرص، بالإضافة إلى توريد منتجات الألبان، وخاصةً الجبن الحالومي الشهير بقبرص، وذلك بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى رغبة قبرص الاستفادة من موقع مصر الجغرافي كمحور دولي، وبوابة لعبور المنتجات القبرصية لدول الخليج وإفريقيا .

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع الذي حضره “تشريس موريتسيس”، سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، والدكتور أحمد خورشيد، مستشار وزارة التموين، ودينا حامد معاون وزير التموين، على قيام وزير الزراعة القبرصي بدعوة كُبري الشركات القبرصية في مجالات الأسماك والألبان وغيرها  للعمل والتعاون المشترك مع الشركات المصرية في كافة المجالات .

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