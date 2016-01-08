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طوارئ بموانئ السويس لانعدام الرؤية وتعثر دخول سفينة سياحية لبورتوفيق

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طوارئ بموانئ السويس لانعدام الرؤية وتعثر دخول سفينة سياحية لبورتوفيق طوارئ بموانئ السويس لانعدام الرؤية وتعثر دخول سفينة سياحية لبورتوفيق
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بعد تلقيهم إشارة من هيئة الأرصادر الجوية بحلول موجة ترابية، وتغيرات فى الطقس ملحوظة صباح اليوم، قد تؤثر على الحركة الملاحية بموانئ السويس، وهو ما أدى بالفعل إلى توقف حركة الملاحة بموانئ السويس لانعدام الرؤية 1500 متر.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الهيئة رفعت درجة الاستعداد بسبب هذه الموجه من الرياح، موضحا أن الأرصاد حذرت من ارتفاع الرياح عن 30 عقدة والأمواج عن 6 أمتار، وذلك لمدة يومين، موضحا أن سوء الأحوال الجوية منع دخول السفينة السياحية الألمانية إلى ميناء بور توفيق صباح اليوم، وعلى متنها قرابة 300 سائح وتنتظر السفينة فى الغاطس الخارجى للميناء حتى تحسن الأحوال الجوية.

وأضاف عبد الرحيم مصطفى لـ"اليوم السابع" أن اللواء بحرى هشام أبو سنة رئيس الهيئة أعطي تعليماته باستعداد القاطرات بكافة الموانئ ورفع درجات الاستعداد لمساعدة أى سفينة فى الدخول أو الخروج .

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مصر 365