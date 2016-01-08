كوكا: هدفنا الفوز في كل مباراة.. وسنقاتل من أجل المركز الثالث

أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق أنه حتى الآن لم يتحدث معه أحد بشأن توليه منصب رئاسة لجنة الحكام خلفا لأحمد الشناوي الذي تقدم باستقالته بسبب التدخل في عمله.

ولم يمض سوى 24 ساعة فقط على تولي الشناوي المسؤولية رسميا حتى يتقدم باستقالته، وهو ما أكده بنفسه لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وقال الغندور لـFilGoal.com يوم الخميس: "لم يتحدث معي أحد.. سأتحدث مع الشناوي وأعرف منه سبب اعتذاره لأن من أهم شروطي استقلالية اللجنة".

وأضاف "سأعمل بمقابل مادي وبعقد مع اتحاد الكرة لأنني سأترك العمل في التليفزيون وأتفرغ.. هذه الفترة صعبة ومتوترة مع الأندية وتحتاج شخصا حاسما".

وأتم "سأقوم بعمل إعادة هيكلة لكل اللجان الرئيسية والفرعية وسأختار الأنسب".