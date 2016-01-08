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200 فلسطينى يغادرون غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى

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200 فلسطينى يغادرون غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى 200 فلسطينى يغادرون غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى

> توجه نحو مائتى فلسطينى من قطاع غزة صباح اليوم إلى القدس المحتلة عبر معبر "إيرز" (بيت حانون) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر فى الارتباط الفلسطينى إن 200 مواطن تفوق أعمارهم الـ 60 عاما غادروا غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى عبر معبر بيت حانون "إيرز" الذى يعمل بشكل جزئى اليوم الجمعة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى سمحت فى أكتوبر من العام الماضى بعد الحرب على غزة لسكان القطاع من كبار السن بالتوجه إلى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والعودة فى نفس اليوم.

ويعمل معبر "إيرز" المخصص لعبور الأفراد بشكل جزئى اليوم الجمعة للحالات الإنسانية فقط وتغلقه سلطات الاحتلال غدا السبت.
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