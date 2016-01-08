لاعب الشرطة يتحدث لـ في الجول عن: سبب فوز الأهلي الكبير.. وتألق صالح جمعة

"كنا نحاول أن نكون ندا للأهلي ولكن عانينا من بعض المشاكل" هكذا بدأ محمد بسيوني لاعب اتحاد الشرطة حديثه بعد هزيمة فريقه الكبيرة أمام الأهلي.

وكان الأهلي قد اكتسح اتحاد الشرطة في المباراة المؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري بسبعة أهداف مقابل ثلاثة (طالع التفاصيل).

وتحدث لاعب اتحاد الشرطة لـFilGoal.com قائلا:"كنا نعاني من خلل واضح في الناحية اليمنى لم تكن مغلقة بشكل جيد وساعدت الأهلي كثيرا في الوصول لمرمانا".

وأكمل"بالتأكيد الهزيمة بسبعة أهداف أمر يجعلنا نشعر بالحزن، لكن سبعة مثل خمسة مثل هدفين خسرنا المباراة في كل الأحوال بغض النظر عن عدد الأهداف".

وأردف"فتحي مبروك المدير الفني تحدث معنا عقب المباراة وطالبنا بعدم الحزن ونسيان نتيجة المباراة وأن نركز في المواجهات القادمة للهروب من دوامة الهبوط".

وبسؤاله عن سبب تألق صالح جمعة لاعب الأهلي في المباراة أجاب"هو كان يأتي من الخلف ولم يكن مراقب بشكل جيد وهذا الأمر سهل من مهمته بشكل كبير".

وأردف"هذا بالإضافة لأننا كنا بنلعب بثنائي في خط الوسط فقط ما جعلن يلعب بأريحية كبيرة وهروبه من الرقابة كان أمرا سهلا".

وعن نجاحه في الهروب من رقابة حسين السيد قبل الحصول على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث لفريقه علق"مبروك أعطاني تعليمات بالتقدم واستغلال المساحات خلف ظهيري الأهلي".

وأتم"ظهرت بشكل جيد ونجحت في اختراق دفاع الأهلي في أكثر من مرة".