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كوكا: هدفنا الفوز في كل مباراة.. وسنقاتل من أجل المركز الثالث

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كوكا: هدفنا الفوز في كل مباراة.. وسنقاتل من أجل المركز الثالث كوكا: هدفنا الفوز في كل مباراة.. وسنقاتل من أجل المركز الثالث

قال أحمد حسن كوكا لاعب سبورتينج براجا البرتغالي إن فريقه يخوض كل مباراة من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط بغض النظر عن اسم المنافس.

وسجل الدولي المصري هدفين في مرمى أكاديميكا الذي تغلب عليه براجا بثلاثة أهداف دون مقابل ليزور كوكا الشباك بعد 9 لقاءات لم يحرز خلالها أهدافا.

ويحل براجا ضيفا على سبورتينج لشبونة متصدر الدوري الأحد في العاصمة البرتغالية في الجولة رقم 17 من عمر المسابقة.

وقال كوكا في تصريحات أبرزتها صحيفة مايس فوتبول البرتغالية:"مباراة صعبة دون شك أمام خصم قوي للغاية لكننا نسعى للفوز في كل مباراة".

وعن عدم تسجيله للأهداف في الفترة الماضية أوضح "كل اللاعبين يمرون بمثل هذه المرحلة، يبقى الأهم هو أن تساعد الفريق".

وعن وضعية فريقه الحالية الذي يحتل المركز الرابع بفارق ثماني نقاط عن بورتو الثالث قال:"لسنا راضين إطلاقا على مركزنا، نريد القتال على المركز الثالث، هناك مباريات قادمة كثيرة".

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