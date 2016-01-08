تركيا: استدعاء السفير الإيرانى للاحتجاج على حملة صحافة بلاده ضد أردوغان

أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، أنها استدعت السفير الإيرانى، للاحتجاج على الهجمات التى وردت فى الصحافة الإيرانية على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لرفضه التنديد بإعدام الرياض رجل الدين الشيعى المعارض نمر باقر النمر.

وجاء فى بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "إننا نندد بشدة باستهداف رئيسنا مباشرة فى بعض مقالات الصحافة الإيرانية التابعة للسلطات الرسمية الإيرانية.. ونطالب بوقف هذه المقالات فورا".

كان الرئيس التركى، قد اعتبر أن إعدام نمر باقر النمر الذى أثار أزمة بين السعودية وإيران "شأن داخلى" سعودى، فى موقف يتناقض مع موقف حكومة أنقرة التى أعربت الاثنين عن أسفها لقرار إعدامه.

التحالف العربى بقيادة السعودية ينفى استهداف سفارة إيران فى اليمن

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