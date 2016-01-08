مسئولون أمريكيون يلتقون قادة شركات تكنولوجية لبحث مكافحة الإرهاب على الانترنت

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن قادة الأمن القومى للرئيس الأمريكى باراك أوباما سيلتقون اليوم بمديرى شركات وادى السليكون فى ولاية كاليفورنيا اليوم، الجمعة، سعيا لمساعدتهم فى كيفية إحباط الإرهابيين الذين يستخدمون الإنترنت لتجنيد أشخاص ودفعهم للتطرف والتخطيط لهجمات، حسبما قال مسئولون أمريكيون.

ومن بين الحاضرين لاجتماع الجمعة مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية المدعى العام الأمريكى لوريتا لينش ومدير الإف بى أى جيمس كومى، ومستشارة أوباما لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، ومدير وكالة الأمن الوطنى الأمريكى مايكل روجرز ومساعد وزير الخارجية أنتونى بليكين.

أما الشركات التى تخطط لإرسال كبار مسئوليها فهى يوتيوب وفيس بوك وتويتر ومايكروسوفت ولينكيدين، كما من المتوقع أن يشارك تيم كوك رئيس شركة آبل فى الاجتماع.

وسيقود الاجتماع الذى سيعقد فى مبنى فيدرالى فى مدينة سان جوزى رئيس موظفى البيت الأبيض دينيس ماكدونوف، عقب دعوة الرئيس باراك أوباما لقادة الشركات التكنولوجية بجعل استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا للهروب من العدالة أكثر صعوبة، وذلك عقب حادث إطلاق النار فى ولاية كاليفورنيا الشهر الامضى والذى أدى مقتل 14 شخصا.



>