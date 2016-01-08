أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مسئولون أمريكيون يلتقون قادة شركات تكنولوجية لبحث مكافحة الإرهاب على الانترنت

Google+ Print
مسئولون أمريكيون يلتقون قادة شركات تكنولوجية لبحث مكافحة الإرهاب على الانترنت مسئولون أمريكيون يلتقون قادة شركات تكنولوجية لبحث مكافحة الإرهاب على الانترنت
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن قادة الأمن القومى للرئيس الأمريكى باراك أوباما سيلتقون اليوم بمديرى شركات وادى السليكون فى ولاية كاليفورنيا اليوم، الجمعة، سعيا لمساعدتهم فى كيفية إحباط الإرهابيين الذين يستخدمون الإنترنت لتجنيد أشخاص ودفعهم للتطرف والتخطيط لهجمات، حسبما قال مسئولون أمريكيون.

ومن بين الحاضرين لاجتماع الجمعة مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية المدعى العام الأمريكى لوريتا لينش ومدير الإف بى أى جيمس كومى، ومستشارة أوباما لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، ومدير وكالة الأمن الوطنى الأمريكى مايكل روجرز ومساعد وزير الخارجية أنتونى بليكين.

أما الشركات التى تخطط لإرسال كبار مسئوليها فهى يوتيوب وفيس بوك وتويتر ومايكروسوفت ولينكيدين، كما من المتوقع أن يشارك تيم كوك رئيس شركة آبل فى الاجتماع.

وسيقود الاجتماع الذى سيعقد فى مبنى فيدرالى فى مدينة سان جوزى رئيس موظفى البيت الأبيض دينيس ماكدونوف، عقب دعوة الرئيس باراك أوباما لقادة الشركات التكنولوجية بجعل استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا للهروب من العدالة أكثر صعوبة، وذلك عقب حادث إطلاق النار فى ولاية كاليفورنيا الشهر الامضى والذى أدى مقتل 14 شخصا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365