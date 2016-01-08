وفاة الفنان حمدي أحمد عن عمر يناهز 82 عامًا وتشييع جثمانه من مسجد الحصري بأكتوبر

رحل عن عالمنا، الفنان الكبير حمدي أحمد بعد تعرضه لأزمة صحية عن عمر يناهز 82 عامًا.

وتقام صلاة الجنازة ، لتشييع جثمانه، اليوم بمسجد الحصري فى مدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة .

وولد الفنان حمدي أحمد عام 1933 فى المنشأة بمحافظة سوهاج، وتخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1961، وفى نفس العام التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، وفاز بجائزة أحسن وجه جديد عام 1966، وشغل منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985.

حصل حمدى أحمد، على الجائزة الأولى عام 1967 من جامعة الدول العربية عن دوره في القاهرة 30 ، كما حصل على جائزة عن فيلم أبناء الصمت.