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الخارجية اليمنية تنفى تعرض سفارة إيران فى صنعاء للقصف

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الخارجية اليمنية تنفى تعرض سفارة إيران فى صنعاء للقصف الخارجية اليمنية تنفى تعرض سفارة إيران فى صنعاء للقصف

> نفت وزارة الخارجية اليمنية تعرض مبنى السفارة الإيرانية فى العاصمة صنعاء للاستهداف أو القصف من قبل طائرات دول التحالف العربي.

وأوضح مصدر مسئول فى وزارة الخارجية أن الجمهورية اليمنية كانت قد اتخذت فى أكتوبر الماضى قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وحمل المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية مليشيات الحوثيين وصالح مسئولية حماية جميع مبانى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وحذر المصدر المليشيات الانقلابية من مغبة استخدام مقرات البعثات الدبلوماسية أو التى تم إخلاؤها فى أى عمل عسكرى لأن ذلك يعد مخالفة وانتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية ويعرض المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وكانت إيران قد اتهمت طائرات دول التحالف باستهداف سفارتها فى صنعاء وهو ما نفته قيادة التحالف.
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مصر 365