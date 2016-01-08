"حماس" تدعو إلى "جمعة غضب" فى الضفة ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة

>دعت حركة "حماس" جماهير الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة للخروج فى "جمعة غضب" جديدة وفاء للشهداء الأربعة من بلدة سعير بالخليل (جنوب الضفة) الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى مساء أمس وردا على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته.

ووصفت الحركة - فى بيان صحفى اليوم (الجمعة) - بلدة سعير شمالى مدينة الخليل، بأنها قلعة من قلاع انتفاضة القدس، بعد تقديمها أربعة شهداء من خيرة أبنائها الليلة الماضية، وعشرة شهداء منذ بداية الانتفاضة.

وطالبت حماس كافة الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية وفى مقدمتها جناحها العسكرى كتائب القسام بالرد القوى على جرائم الاحتلال المتصاعدة، داعية شباب الضفة المنتفض لإشعال المواجهات فى كافة نقاط التماس.

وأكدت "أن دماء أبناء بلدة سعير الأطهار لن تذهب هدرا، وأن المقاومة ستبقى بالمرصاد لجنود الاحتلال ومستوطنيه حتى طردهم من فلسطين".

واستشهد أربعة شبان فلسطينيين من بلدة سعير فى حادثين منفصلين مساء أمس الخميس ثلاثة منهم من عائلة واحدة أطلق عليهم جنود الاحتلال الإسرائيلى النار على مفترق طرق المجمع الاستيطانى "غوش عصيون" جنوب بيت لحم،والرابع استشهد برصاص الاحتلال على مفرق بيت عينون شرق الخليل.

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