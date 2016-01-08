للطلاب.. 5 خطوات تساعدك علشان ماتنساش اللى ذاكرته فى الامتحان

يتسم جدول الامتحانات فى أغلب الأحوال بنظام الأيام المتتالية أو فارق أيام قليلة وهو ما يتطلب من الطالب مذاكرة كل المواد والانتهاء منها قبل الامتحان، ومع تكدس كل المعلومات يشعر الطالب أنها غير منظمة فى ذاكرته وعند الوصول إلى ورقة الامتحان يشعر الطالب أنه نسى كل ما ذاكره.

ويقدم الموقع الأمريكى "howcast" 5 خطوات تساعد الطلاب على الاستذكار الجيد وتذكر المعلومات فى الامتحان عند الشعور بالنسيان، وهى..

القراءة بالعين..

>القراءة بالعين تجعلك تحافظ على تركيزك فى التقاط المعلومات من الكتب الدراسية، وأثناء هذه القراءة تستطيع تحديد المعنى والنقاط المهمة التى يرجح أن يأتى فيها أسئلة.

ربط المعلومة بشىء قريب منك..

>وهذه الطريقة تتناسب مع المواد التاريخية، حيث يمكن ربط الأحداث بالشخصيات التى شاهدتها فى الأفلام والمسلسلات التاريخية لنتذكرها عند السؤال عنها فى الامتحان.

كتابة أهم المعلومات بيدك..

المراجعة ليلة الامتحان تكون مما كتبت بيدك..

الكتابة عدة مرات للمعلومات الصعبة

>الكتابة باليد هى أفضل وسيلة تذكرك ما تقرأه، وبعد الانتهاء من القراءة بالعين يفضل كتابة المعلومات التى ظلت عالقة فى ذاكرتك للتأكيد عليها، وهو ما يجعلها لا تنمحى نهائيا وتتذكرها بسهولة فى الامتحان عند عودتك بذاكرتك إلى شكل الصفحة والسطور التى كتبتها بخط يدك.>فى ليلة الامتحان لا تعود لتذاكر من الكتاب المدرسى، ولكن ارجع للنقاط التى كتبتها بيدك لأن فيها ما هو مفيد، ويمكن أن تعتبرها "ملخص" عام وشامل لكل المنهج المكرر عليك لتسلط الضوء على مفاتيح الكلمات والعبارات المهمة فى المنهج.>نتذكر جميعا فى المرحلة الأولى للدراسة أن الحروف الأبجدية تعلمنها بعد كتابتها عدة مرات، ويمكن استخدام نفس المبدأ فى كل المراحل الأخرى للتركيز على معلومة مهمة مثل التواريخ والقوانين التى يصعب تذكرها بسهولة.