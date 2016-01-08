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نائب إدفو: جار حل مشاكل المزارعين مع مصنع السكر

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نائب إدفو: جار حل مشاكل المزارعين مع مصنع السكر نائب إدفو: جار حل مشاكل المزارعين مع مصنع السكر
قال النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بأسوان، إنه التقى مع المسئولين بمصنع السكر بإدفو، وبحث خلال اللقاء مشاكل ومعوقات العمل فى بداية موسم عصير القصب.

وأضاف النائب حسن خليل أنه عرض على المسئولين بمصنع السكر شكاوى المزارعين، ومنها تأخر صرف المزارعين لمستحقاتهم المالية، وكذلك تكدس الجرارات الزراعية أمام بوابة المصنع، وطالب بحل مشكلة الكارته لمنع الازدحام أثناء دخول مصنع السكر.

وأضاف النائب حسن خليل أنه وعد المزارعين بالتنسيق بين إدارة مصنع السكر بإدفو والقيادات العليا بوزارة من أجل انتظام صرف جميع المستحقات للمزارعين.

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مصر 365

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