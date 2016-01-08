انخفاض درجات الحرارة اليوم يصاحبها رياح وأمطار.. والصغرى فى القاهرة 13

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للأتربة والرمال، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة والطقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط مضطرب جدا، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 أمتار والرياح جنوبية غربية، أما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.
وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:
القاهرةالصغرى 13 درجة و18 للعظمى، وفى
الإسكندرية9 للصغرى 17 عظمى،
مرسى مطروح14 للصغرى 17 للكبرى،
بورسعيدإلى 11 صغرى 18 للعظمى، وفى
دمياط11 صغرى 18 للعظمى،
والإسماعيلية13 للصغرى 19 للعظمى، وفى
السويس13 للصغرى 19 للعظمى،
العريشالصغرى 9 العظمى 20،
نخلالصغرى 2 العظمى 18،
طاباالصغرى 5 العظمى 19،
الطورالصغرى 9 العظمى 20،
مرسى علمالصغرى 11 العظمى 23،
الغردقةالصغرى 10 العظمى 23،
شرم الشيخالصغرى 14 العظمى 23 ،
رفحالصغرى 8 العظمى 21،
كاترينالصغرى 5 العظمى 11 ،
سيوةالصغرى 12 العظمى 20،
المنياالصغرى 7 العظمى 20 ،
الفيومالصغرى 7 العظمى 20،
رأس سدرالصغرى 9 العظمى 21،
أبو سمبلالصغرى 7 العظمى 24،
أسيوطالصغرى 6 العظمى 20 ،
سوهاجالصغرى 7 العظمى 20،
الأقصرالصغرى 7 العظمى 22 ،
أسوانالصغرى 10 العظمى 23،
شلاتينالصغرى 12 العظمى 27،
حلايبالصغرى 13 العظمى 25،
الوادى الجديدالصغرى 5 العظمى 23،
قناالصغرى 7 العظمى 21.
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