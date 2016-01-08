انخفاض درجات الحرارة اليوم يصاحبها رياح وأمطار.. والصغرى فى القاهرة 13

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للأتربة والرمال، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة والطقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط مضطرب جدا، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 أمتار والرياح جنوبية غربية، أما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:

القاهرة

الإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

والإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

موضوعات متعلقة..

- "المرور" تحذر من العواصف الترابية وتطالب السائقين بالالتزام بالتعليمات

الصغرى 13 درجة و18 للعظمى، وفى9 للصغرى 17 عظمى،14 للصغرى 17 للكبرى،إلى 11 صغرى 18 للعظمى، وفى11 صغرى 18 للعظمى،13 للصغرى 19 للعظمى، وفى13 للصغرى 19 للعظمى،الصغرى 9 العظمى 20،الصغرى 2 العظمى 18،الصغرى 5 العظمى 19،الصغرى 9 العظمى 20،الصغرى 11 العظمى 23،الصغرى 10 العظمى 23،الصغرى 14 العظمى 23 ،الصغرى 8 العظمى 21،الصغرى 5 العظمى 11 ،الصغرى 12 العظمى 20،الصغرى 7 العظمى 20 ،الصغرى 7 العظمى 20،الصغرى 9 العظمى 21،الصغرى 7 العظمى 24،الصغرى 6 العظمى 20 ،الصغرى 7 العظمى 20،الصغرى 7 العظمى 22 ،الصغرى 10 العظمى 23،الصغرى 12 العظمى 27،الصغرى 13 العظمى 25،الصغرى 5 العظمى 23،الصغرى 7 العظمى 21.