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انخفاض درجات الحرارة اليوم يصاحبها رياح وأمطار.. والصغرى فى القاهرة 13

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انخفاض درجات الحرارة اليوم يصاحبها رياح وأمطار.. والصغرى فى القاهرة 13 انخفاض درجات الحرارة اليوم يصاحبها رياح وأمطار.. والصغرى فى القاهرة 13
يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للأتربة والرمال، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة والطقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط مضطرب جدا، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 أمتار والرياح جنوبية غربية، أما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى اليوم:

القاهرة

الصغرى 13 درجة و18 للعظمى، وفى

الإسكندرية

9 للصغرى 17 عظمى،

مرسى مطروح

14 للصغرى 17 للكبرى،

بورسعيد

إلى 11 صغرى 18 للعظمى، وفى

دمياط

11 صغرى 18 للعظمى،

والإسماعيلية

13 للصغرى 19 للعظمى، وفى

السويس

13 للصغرى 19 للعظمى،

العريش

الصغرى 9 العظمى 20،

نخل

الصغرى 2 العظمى 18،

طابا

الصغرى 5 العظمى 19،

الطور

الصغرى 9 العظمى 20،

مرسى علم

الصغرى 11 العظمى 23،

الغردقة

الصغرى 10 العظمى 23،

شرم الشيخ

الصغرى 14 العظمى 23 ،

رفح

الصغرى 8 العظمى 21،

كاترين

الصغرى 5 العظمى 11 ،

سيوة

الصغرى 12 العظمى 20،

المنيا

الصغرى 7 العظمى 20 ،

الفيوم

الصغرى 7 العظمى 20،

رأس سدر

الصغرى 9 العظمى 21،

أبو سمبل

الصغرى 7 العظمى 24،

أسيوط

الصغرى 6 العظمى 20 ،

سوهاج

الصغرى 7 العظمى 20،

الأقصر

الصغرى 7 العظمى 22 ،

أسوان

الصغرى 10 العظمى 23،

شلاتين

الصغرى 12 العظمى 27،

حلايب

الصغرى 13 العظمى 25،

الوادى الجديد

الصغرى 5 العظمى 23،

قنا

الصغرى 7 العظمى 21.

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