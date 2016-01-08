"المرور" تحذر من العواصف الترابية وتطالب السائقين بالالتزام بالتعليمات

حذرت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الجمعة قائدى السيارات من أخطار العواصف الترابية والرياح، ودعتهم إلى توخى الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المحددة، حرصاً على سلامتهم وسلامة باقى المواطنين، مع ضرورة استخدام الأنوار المتقطعة عند استحالة الرؤية.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة تواجدا مكثفا من رجال الأمن فى الساعات الأولى من صباح اليوم لتنظيم الحالة المرورية رغم سوء الأحوال الجوية، والتدخل السريع فى حالة حدوث أى مشاكل من شأنها أن تعيق حركة المرور.

على جانب آخر تشهد الميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث شهد محور 15 مايو ونفق الأزهر وشارع فيصل وميدان رمسيس والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارعا جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز، ومطلع كوبرى أكتوبر حتى ميدان التحرير، سيولة فى حركة السير أمام السيارات.

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