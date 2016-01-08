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60 % من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة

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60 % من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة 60 % من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود فى تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر، توقع غالبية القراء نجاح جهود الحكومة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر.

وتوقع 60% من القراء نجاح جهود الحكومة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر، بينما استبعد 38% من القراء نجاح جهود الحكومة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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مصر 365

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