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فى التفاح والموز واللبن.. للحفاظ على أسنان طفلك اديله فلوريد طبيعى

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فى التفاح والموز واللبن.. للحفاظ على أسنان طفلك اديله فلوريد طبيعى فى التفاح والموز واللبن.. للحفاظ على أسنان طفلك اديله فلوريد طبيعى
تجهل كثير من الأمهات أهمية عنصر الفلوريد لتقوية أسنان الأطفال والعناصر الغذائية التى تحتوى عليه، كما لا يقتصر دور الفلوريد على ذلك فقط بل يساعد فى تقوية عظام فك الأطفال.
>حول ذلك يقول دكتور محمد عماد استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن عنصر الفلوريد أحد العناصر الضرورية والمفيدة لتقوية الأسنان مما يستوجب على الأشخاص الاهتمام بتناول المصادر الغذائية المحتوية على عنصر الفلوريد للحفاظ على صحة أسنانهم.

واستكمل د. عماد قائلا: "عنصر الفلوريد مفيد للأطفال خاصة مرحلة ما قبل ظهور الأسنان اللبنية نظرا لأنه يساهم فى تكوين عظام الفك بالتالى يترتب عليه ظهور الأسنان اللبنية عند الطفل لذلك يجب على الأم مراعاة حصول طفلها على عنصر الفلوريد".

وتابع د. عماد: "هناك بعض المصادر الطبيعية للحصول على عنصر الفلوريد يجب على الأم الاهتمام بإعطائها لطفلها وأهمها":

1)التفاح من أكثر مصادر حصول الطفل على الفلوريد.
>2)الخضراوات الطازجة وكذلك الموز.
>2)منتجات الألبان ومشتقاتها أحد مصادر الحصول على عنصر الفلوريد.

وأضاف د. عماد: "يفضل حصول الطفل على عنصر الفلوريد من مصادره الطبيعية بدلا من تناول بعض الأدوية التى لها تأثير على صحة الطفل".
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