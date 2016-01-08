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محكمة الأسرة تلزم أب بدفع 9 آلاف نفقة بعد رفضه علاج ابنه المريض

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محكمة الأسرة تلزم أب بدفع 9 آلاف نفقة بعد رفضه علاج ابنه المريض محكمة الأسرة تلزم أب بدفع 9 آلاف نفقة بعد رفضه علاج ابنه المريض
ألزمت محكمة الأسرة بزناييرى الزوج "مصطفى .ف" بدفع نفقة بـ9 آلاف جنيه والتكفل بعلاج أبنه المريض بالقلب بعد أن وقفت الزوجه "مها .ه"، شاكيه تركها وطردها من منزلها منذ ما يزيد عن الـ7 شهور،داعمة ما تقوله بدخل زوجها الذى يتعدى الـ20 ألف شهريا حيث يعمل مدير لإحدى الشركات الخاصة .

وقالت الزوجة بدعواها رقم 3287 لسنه 2015 أمام محكمة الأسرة: تزوجت وعشت معه خلال 7 سنوات ولم أحمله فيهم أكثر من طاقته ولكنه قابل كل هذا بالنكران وضربى وأهانتى وخصوصا بعد اكتشافنا مرض ابننا الوحيد " سامر" .

وأكملت : تركنى وترك أبنه الصغير وقال لى أنه لن ينفق علينا وكان الطفلة الصغير ليس أبنه رغم أنه يمتلك الكثير من الأموال .

وأضافت : ذهبت إليه وكد أن أقبل يديه حتى ينجدنى بمبلغ للمساعدة فى علاج الطفل بعد أن طردنا وتركنا دون سؤال لمدة 7 شهور ولولا مساعده أهلى وبعض الأصدقاء لكان أبنى توفى وهو ينتظر رحمة والده .

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مصر 365