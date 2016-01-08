للنساء فقط.. لو عمرك فوق الـ30.. خريطة غذائية للحفاظ على صحتك وحمايتك من الأمراض

تحتاج النساء عناصر أساسية فى جسمها للمحافظة على جماله وصحته بعد سن الـ30، وتتخبط كثيرا لتجرب كل الوصفات التى تنقلها المنتديات والبرامج التليفزيونية دون خطة محددة وفقا لعمرها.

ويقدم الموقع الأمريكى "womansday" الطعام المناسب للنساء خلال 3 فئات عمرية هامة ومحورية فى حياتهن تساعدهم على الحفاظ على صحتها من الأمراض العصرية، وهى..

من 35 إلى 45 سنة..

>تحتاج النساء فى تلك المرحلة إلى التغذية المتوازنة فخلايا الدم تتطلب الحديد لإنتاج الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم لتعويض الدم الكثير التى تفقده النساء أثناء فترة الحيض، والأفضل التركيز فى الوجبات الغذائية لتشمل اللحوم، الدجاج، السبانخ، الكرنب، الفول الصويا، الفاصوليا والعدس نظرا لغناء هذه الأطعمة على الألياف التى تمنحك جرعة طويلة الأمد من الجاذبية لأنها تهضم ببطء، ويمكن إضافة البروكلى، قرنبيط، الشعير، الشوفان، التفاح، التين والكمثرى.

من 45 إلى 55 سنة..

>فى هذه المرحلة تهدف النساء إلى التقليل من آثار انقطاع الطمث التى تظهر عليها، وهى تحتاج لهذا تناول أطعمة بها دهون نباتية تبعد عنهن أمراض القلب والسكر مع زيادة أوميجا 3 فى الجسم لضبط المزاج وتخفيف من التقلبات العاطفية، ويفضل تناول سمك السالمون، عين الجمل، بذور عباد الشمس، اللوز، الزيتون والأفوكادو، وللحفاظ على نسبة الكالسيوم فى العظام وفيتامين D يفضل تناول الحليب، الجبن، القرنبيط، اللفت، السردين، وصفار البيض.

من 55 إلى 65 سنة..

>الهدف فى هذه المرحلة العمرية المحافظة على الذاكرة والبصر ومكافحة التجاعيد بالإضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بأمراض السرطان، لهذا تحتاج النساء أطعمة العنب البرى، التوت، الخوخ، الكريز، الفاصوليا، الباذنجان، مع إضافة البهارات الطبيعية إلى الطعام فلديها القدرة على الحد من التهابات المفاصل مثل الزنجبيل، الكركم وزيت الزيتون.