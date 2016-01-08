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تركيا تفرض تأشيرات دخول على السوريين الراغبين فى دخول أراضيها بحرا أو جوا

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تركيا تفرض تأشيرات دخول على السوريين الراغبين فى دخول أراضيها بحرا أو جوا تركيا تفرض تأشيرات دخول على السوريين الراغبين فى دخول أراضيها بحرا أو جوا

>قررت حكومة أنقرة فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين فى دخول تركيا جوا أو بحرا اليوم الجمعة، وذلك من أجل وقف تدفق المهاجرين من البلد الذى مزقته الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن القواعد الجديدة تهدف إلى الحد من عدد السوريين الذين يصلون بشكل غير مباشر من بلدان أخرى مثل لبنان أو .

ويحاول الكثير من اللاجئين دخول تركيا من هذه البلدان من أجل الذهاب إلى الاتحاد الأوروبى، وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 800 ألف شخص عبروا البحر إلى اليونان من تركيا عام 2015، معظمهم من السوريين.

وما زال السوريون الذين يدخلون تركيا برا بشكل مباشر من سوريا حيث يتم استقبالهم كلاجئين، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية التركية لوكالة الأنباء الألمانية ، مشددة على أن البلاد ستظل ملتزمة بـ "سياسة الباب المفتوح".

ويشتكى نشطاء حقوق إنساء ونشطاء سوريون من أن الواقع على الأرض مختلف للغاية حيث يقولون إن حرس الحدود التركى يقوم بإرسال اللاجئين إلى سوريا مجددا.

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مصر 365

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