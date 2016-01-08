أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

9 يناير.. نظر تجديد حبس "سودانية" حاولت تهريب "حشيش" داخل "قباقيب" بمطار القاهرة

Google+ Print
9 يناير.. نظر تجديد حبس "سودانية" حاولت تهريب "حشيش" داخل "قباقيب" بمطار القاهرة 9 يناير.. نظر تجديد حبس "سودانية" حاولت تهريب "حشيش" داخل "قباقيب" بمطار القاهرة
حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 9 يناير المقبل، لنظر تجديد ححبس "أمينة.س"، سودانية الجنسية، على خلفية اتهامها بمحاولة تهريب 2 كيلو ونصف حشيش، خارج البلاد، وذلك فى حال عدم إنتهاء فحص القضية أمام جهات التحقيق.
>وكشفت التحقيقات، أن المتهمة "أمينة.س"، سودانية الجنسية، تمكنت من دخول الأراضى المصرية، وحصلت على كمية من جوهر الحشيش المخدر بلغت 2 كيلو ونصف من تجار الحشيش، حيث قامت بتخزينها حتى موعد مغادرتها للبلاد .
>وأضافت التحقيقات، أن المتهمة حاولت تهريب المخدرات بطريقة آمنة، حيث اقترح عليها أحد أصدقائها بالنزول الى شارع المعز لدين الله الفاطمى بمنطقة الجمالية، لشراء عدد من القباقيب، وبالفعل نزلت المتهمة بالنزول للمنطقة سالفة الذكر، واشترت عددا من القباقيب .

وأشارت التحقيقات، إلى أن صديقها قام بتفريغ وتجويف القباقيب من خلال عمل ثقوب بداخلها لإخفاء جوهر الحشيش، وقطعا الحشيش على أصابع وقطع صغيرة ووضعاها داخل القباقيب بطريقة سرية .
>وكانت الخدمات الأمنية بمطار القاهرة اشتبهت فى إحدى الراكبات أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخرطوم عبر الطائرة التابعة لشركة الخطوط السودانية، وتم اتخاذ قرار بتفتيش الراكبة وحقائبها، حيث عثر بحوزتها على 2 كيلو ونصف حشيش وكمية أخرى من المواد المخدرة، وتم إخطار الجهات المعنية بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365