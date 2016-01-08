أهالى قرية مناصافور: توقف حرائق الجان قبل زيارة علاء حسانين بـ 3 أيام

تشهد قرية المنا صافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية التى نشبت الحرائق بعدد من منازلها مما جعل الأهالى يشيعون أن الجن هو الذى يشعل النيران، حالة من الاختلاف بين الأهالى خاصة أن العدد الأكبر منهم يميل للرأى العلمى فى اشتعال الحرائق بمنازلهم فى حين يرى البعض الآخر أن السحر وراء اشتعالها.

وحدث نقاش شديد بين الأهالى بعد زيارة الشيخ علاء حسانين أمس للقرية الذى أعلن بعد زيارته أن الحرائق ستتوقف ولن تشتعل مرة أخرى.."اليوم السابع" التقى عددا من الأهالى واستمع لهم لنقل آرائهم للرأى العام.

قال حسنى عطية شبانة من أهالى القرية خريج الأزهر الشريف، أن الهدوء ساد القرية قبل قدوم الشيخ علاء حسانين بـ 3 أيام وذلك بفضل جهود أئمة الأوقاف ومشايخ الأزهر الذين تعاملوا مع الموضوع بشكل علمى متحضر وتعاملوا مع الأهالى بسماحة الدين رغم أن الشيخ علاء حسانين أعلن أن الحرائق ستتوقف ليطمئن الأهالى بعد زيارته القرية.

وأكد عامر إبراهيم عامر عمدة قرية المنا صافور أن الحرائق بالقرية انطفأت منذ صباح يوم الأحد الماضى قبل زيارة الشيخ علاء حسانين ، مضيفا أن الأهالى أصروا خلال اجتماعهم مع حسانين بمنزلى على عدم دخوله منازلهم سواء هو أو أى أحد آخر لعدم اعتقادهم فى الشعوذة ولأن المنازل توقفت النيران بها وساد الهدوء جميع منازل القرية.

وأوضح إبراهيم عبد المحسن الذكى من أهل القرية أن سبب الهدوء هو قراءة القرآن ورفع الآذان لأكثر من 100 مرة يوميًا بمكبرات الصوت بمساجد القربة البالغ عددها 14 مسجدا، مضيفا أن هذا أدى إلى بث الطمأنينة والهدوء فى نفوس أهالى القرية.

وأجمع عدد من الأهالى على أن عامر إبراهيم عامر عمدة القرية تعامل أمس مع الأهالى عند وجود الشيخ علاء حسانين بحنكة بالغة بعد أن كادت الأهالى تنقسم على بعضها البعض حيث اتفق البعض مع رأى مشايخ الأزهر والأوقاف والبعض الآخر مع الشيخ علاء حسانين إلا أن العمدة عقد اجتماعا موسعا معهم نتج عنه تفاهم الطرفين وتم تدارك الموقف.



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