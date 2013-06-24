مايز البياع يعود إلى الساحة الفنية في "بستاهل حبك"

بيروت – هدى زين

بعد إصداره ألبوم "أعزّك" العام المنصرم، يعود الفنان مايز البياع ليقدّم جديده هذا العام، وهو عبارة عن أغنية بعنوان "بستاهل حبك"، أطلقها بشكل منفرد.

الأغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات ولحن جورج عطية، ومن توزيع وتسجيل ناصر الأسعد. وقد ترافق بثها عبر الإذاعات المحلية والعربية، أي منذ أيام قليلة، مع حصولها على إعجاب المستمعين وحصدها الأصداء الإيجابية، وذلك قبيل عرض الفيديو كليب الخاصّ بها، والذي يحمل توقيع المخرج سام كيال.

جدير بالذكر أنّ مايز البيّاع، يستعدّ لإصدار مجموعة من الأغاني الجديدة التي شارف على وضع اللمسات الأخيرة عليها.