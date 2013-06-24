أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مايز البياع يعود إلى الساحة الفنية في "بستاهل حبك"

Google+ Print
مايز البياع يعود إلى الساحة الفنية في "بستاهل حبك" مايز البياع يعود إلى الساحة الفنية في "بستاهل حبك"

الإثنين 24-06-2013 18:16

بيروت – هدى زين

بعد إصداره ألبوم "أعزّك" العام المنصرم، يعود الفنان مايز البياع ليقدّم جديده هذا العام، وهو عبارة عن أغنية بعنوان "بستاهل حبك"، أطلقها بشكل منفرد.
الأغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات ولحن جورج عطية، ومن توزيع وتسجيل ناصر الأسعد. وقد ترافق بثها عبر الإذاعات المحلية والعربية، أي منذ أيام قليلة، مع حصولها على إعجاب المستمعين وحصدها الأصداء الإيجابية، وذلك قبيل عرض الفيديو كليب الخاصّ بها، والذي يحمل توقيع المخرج سام كيال.
جدير بالذكر أنّ مايز البيّاع، يستعدّ لإصدار مجموعة من الأغاني الجديدة التي شارف على وضع اللمسات الأخيرة عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي