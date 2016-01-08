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قيادى بوفد السويس يطالب المحافظ بالتوقف عن التصريحات والعمل فقط

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قيادى بوفد السويس يطالب المحافظ بالتوقف عن التصريحات والعمل فقط قيادى بوفد السويس يطالب المحافظ بالتوقف عن التصريحات والعمل فقط
انتقد على أمين القيادى بحزب الوفد بالسويس اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس وتصريحاته الأخيرة التى تناول فيها بعض الأمور الخاصة بالمحافظة وأخرى الخاصة بالتعامل الاستراتيجى خلال الحروب، وهو ما لقى هجوما إعلاميا على المحافظ.

وقال على أمين لـ " اليوم السابع " إنه يطالب المحافظ بالكف عن التصريحات الإعلامية والصحفية والاهتمام فقط بالعمل داخل المحافظ والعمل على حل مشاكل السويس ميدانيا وليس أكثر من ذلك.

وتابع أمين أن المحافظ الحالى عليه التنسيق مع القيادات السياسية والتنفيذية والنواب من أجل التكاتف لحل مشاكل السويس التى أصبحت تؤرق المواطنين بجميع المجالات.
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