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هيثم الحريرى:أسعى لتعديل قانون التظاهر وفق ملاحظات "القومى لحقوق الإنسان"

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هيثم الحريرى:أسعى لتعديل قانون التظاهر وفق ملاحظات "القومى لحقوق الإنسان" هيثم الحريرى:أسعى لتعديل قانون التظاهر وفق ملاحظات "القومى لحقوق الإنسان"
أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الاسكندرية، أنه يسعى لتعديل قانون التظاهر وفق التعديلات المقترحة من المجلس القومى لحقوق الإنسان دون زيادة أو نقصان، لافتاً إلى ضرورة الإفراج عن جميع المحبوسين بسبب قانون التظاهر، وغير المتورطين فى أعمال عنف.

وأوضح عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك توصيات من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعديل القانون، وسوف يلتزم بها خلال مطالبته بتعديل القانون تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المسجونين بسبب القانون سيفتح صفحة جديدة مع الشباب.

وقال هيثم الحريرى، إنه حال وجود إصرار داخل المجلس لعدم تعديل القانون فإنه سيلجأ لرئيس الجمهورية بخطاب رسمى للإفراج عن الشباب المحتجز على خلفية قانون التظاهر، مؤكدًا أن هناك 15 نائب وهى كتلة تحالف العدالة الاجتماعية ينتهجوا نفس الرأى.

نواب يطرحون خطوات للمصالحة بين الدولة والشباب قبل ذكرى 25 يناير.. هيثم الحريرى: إسقاط قانون التظاهر.. والاعتراف بنتائج انتخابات اتحاد طلاب مصر.. والخولى: تحويل شعارات الثورة إلى مشروع سياسى

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