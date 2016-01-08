ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات وإعادتها لأصحابها مقابل أموال بالمحلة

ألقت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية القبض على تشكيل عصابى مكون من عاطلين مسجلين خطر، تخصصا فى سرقة السيارات بمدينة المحلة الكبرى، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهم مطواة و"مفك"، واعترف المتهمان بارتكاب 6 وقائع سرقات.

وكانت بلاغات قد تعددت أمام اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بتكرار حوادث سرقات السيارات بمدينة المحلة الكبرى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع وضبط مرتكبيها، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل الفرع، وضباط مباحث قسم أول المحلة.

وتوصلت تحريات المباحث عن قيام كلاً من " محمد ع س م" – 28 سنة - عاطل- مقيم بشارع سكة طنطا، و"خالد ا خ" - 27 سنة – عاطل، سبق اتهامه فى القضية 68 جنح أحداث مركز المحلة لسنة 2003 - مقيم بمنطقة المنشية الجديدة- بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات وإعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبتقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما مطواة و"مفك"، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقات سيارات، وتحرر محضر بضبطهما، وجارى عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.