أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات وإعادتها لأصحابها مقابل أموال بالمحلة

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات وإعادتها لأصحابها مقابل أموال بالمحلة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات وإعادتها لأصحابها مقابل أموال بالمحلة
ألقت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية القبض على تشكيل عصابى مكون من عاطلين مسجلين خطر، تخصصا فى سرقة السيارات بمدينة المحلة الكبرى، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهم مطواة و"مفك"، واعترف المتهمان بارتكاب 6 وقائع سرقات.

وكانت بلاغات قد تعددت أمام اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بتكرار سرقات السيارات بمدينة المحلة الكبرى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع وضبط مرتكبيها، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل الفرع، وضباط مباحث قسم أول المحلة.

وتوصلت تحريات المباحث عن قيام كلاً من " محمد ع س م" – 28 سنة - عاطل- مقيم بشارع سكة طنطا، و"خالد ا خ" - 27 سنة – عاطل، سبق اتهامه فى القضية 68 جنح أحداث مركز المحلة لسنة 2003 - مقيم بمنطقة المنشية الجديدة- بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات وإعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبتقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما مطواة و"مفك"، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقات سيارات، وتحرر محضر بضبطهما، وجارى عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟