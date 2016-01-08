القبض على عامل بحوزته 2441 قرصًا مخدراً فى بيلا

تمكنت مباحث بيلا بكفرالشيخ، برئاسة الرائد علاء سكران، رئيس مباحث مركز بيلا من ضبط" طارق .ع.أ.ح"45 سنة "عامل، بحوزته 2441 قرصًا من مختلف الأنواع، قبل ترويجها على عملائه من المدمنين والمتعاطين،وتحرر محضر بالواقعة،واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى،مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا،من اللواء أشرف ربيع،مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن الرائد علاء سكران،رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه النقباء محمد هانى وأحمد مصطفى عمر ومحمد الخطيب ومحمد الفيومى،تحت اشراف العميد محمد عمار،رئيس من القاء القبض على "طارق.ع.أ.ح"45 سنة، "عامل"مقيم بقرية الحوة التابعة لدائرة المركز،ويعد من أخطر العناصر الإجرامية الذى ذاع سيطه بالاتجار فى العقاقير المخدرة،وبتفيش منزله تم العثور على 7 علب " TRAMADOL 225 " تحتوى كل علبة على 10 شرائط،بإجمالى 700 قرص،و عدد 4 علب " TEE DALL225" تحتوى كل علبة على 10 شرائط بإجمالى 400 قرص،وعدد 13 علبة "TAMOL X 225 " تحتوى كل علبة على 10 شرائط بإجمالى 1300 قرص ، كما تم العثور على كيس بلاستيك "اسود اللون" بداخله عدد 18 قرص مقطع " TRAMADOL 225"،و 23 قرص مقطع"TAMOL X 225 "،وذلك بإجمالى 2441 قرصًا من مختلف الاصناف والانواع،بقصد الاتجار،ومقص ذو مقبض اسود اللون ونصل حاد،لتقطيع الاقراص المخدرة،ومبلغ مالى 7860 جنيه فئات ورقية مختلفة،متحصلات البيع،وهاتف محمول ماركة "سامسونج" فضى اللون،لتسهيل اتصالاته بعملائه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الإتجار والتربح،تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 483/2/لسنة 2015م،جنايات، مركز بيلا، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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