أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائية نفسية تحذر: مش بس الضرب.. الصراخ فى وجه الطفل يسبب عقدا نفسية

Google+ Print
أخصائية نفسية تحذر: مش بس الضرب.. الصراخ فى وجه الطفل يسبب عقدا نفسية أخصائية نفسية تحذر: مش بس الضرب.. الصراخ فى وجه الطفل يسبب عقدا نفسية
الصراخ فى وجه الطفل قد تكون أضراره مشابهة لأضرار الضرب والتعنيف والإيذاء الجسدى، هذا الأسلوب من الصوت العالى على الدوام، سواء فى توجيه النصح والإرشاد، أو فى التهديد والعقاب، قد يسبب للطفل عقدة لا يعيها البعض، ويجهل أسبابها.

الدكتورة صفاء محمد أخصائية النفسية، أوضحت خلال حديثها أن الصراخ له الكثير من الأضرار النفسية على الطفل على المدى القريب والبعيد، والمشكلة تكمن فى ثباته فى عقل الطفل كسلوك سلبى ثابت، قد يؤثر سلبا فى المستقبل وحتى مروره بمرحلة الرجولة و الكهولة.

وتعود الطفل على الصوت العالى، والصراخ الدائم فى وجهه، قد يصبح سببا فى حدوث (رابط غير إيجابى أو سلبى)، أى أنه يرتبط لديه بالعقاب والأجواء المتوترة، لذا وفى المستقبل كلما صرخ أحد فيه، حتى أصدقاؤه أو زوجته أو زميله فى العمل شعر بخوف وتوتر وسلبى، ويشعر بالرعب والقلق النفسى، والسبب فى ذلك رواسب الصراخ القديم فى الصغر.

وتضيف يسترجع الشخص الذى تعرض للصراخ الدائم فى الصغر، كل ذكرياته بمجرد أن يوجه أحدهم له الحديث بصوت عال، هذا ما أكدته الأخصائية النفسية، موضحة أنه يستعيد مشاعر الضعف وقلة الحيلة والخوف والبكاء، ويعانى شعورا بالمذلة والمهانة، ويعجز عن الرد أو التعامل مع الموقف، وهى ملاحظات يلاحظها من حوله بوضوح، والحل فى الاعتياد على توجيه الحديث للطفل بأسلوب هادئ حتى فى أقسى الظروف، سواء كان حديثا حادا أو محببا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365