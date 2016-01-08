أخصائية نفسية تحذر: مش بس الضرب.. الصراخ فى وجه الطفل يسبب عقدا نفسية

الصراخ فى وجه الطفل قد تكون أضراره مشابهة لأضرار الضرب والتعنيف والإيذاء الجسدى، هذا الأسلوب من الصوت العالى على الدوام، سواء فى توجيه النصح والإرشاد، أو فى التهديد والعقاب، قد يسبب للطفل عقدة لا يعيها البعض، ويجهل أسبابها.

الدكتورة صفاء محمد أخصائية النفسية، أوضحت خلال حديثها أن الصراخ له الكثير من الأضرار النفسية على الطفل على المدى القريب والبعيد، والمشكلة تكمن فى ثباته فى عقل الطفل كسلوك سلبى ثابت، قد يؤثر سلبا فى المستقبل وحتى مروره بمرحلة الرجولة و الكهولة.

وتعود الطفل على الصوت العالى، والصراخ الدائم فى وجهه، قد يصبح سببا فى حدوث (رابط غير إيجابى أو سلبى)، أى أنه يرتبط لديه بالعقاب والأجواء المتوترة، لذا وفى المستقبل كلما صرخ أحد فيه، حتى أصدقاؤه أو زوجته أو زميله فى العمل شعر بخوف وتوتر وسلبى، ويشعر بالرعب والقلق النفسى، والسبب فى ذلك رواسب الصراخ القديم فى الصغر.

وتضيف يسترجع الشخص الذى تعرض للصراخ الدائم فى الصغر، كل ذكرياته بمجرد أن يوجه أحدهم له الحديث بصوت عال، هذا ما أكدته الأخصائية النفسية، موضحة أنه يستعيد مشاعر الضعف وقلة الحيلة والخوف والبكاء، ويعانى شعورا بالمذلة والمهانة، ويعجز عن الرد أو التعامل مع الموقف، وهى ملاحظات يلاحظها من حوله بوضوح، والحل فى الاعتياد على توجيه الحديث للطفل بأسلوب هادئ حتى فى أقسى الظروف، سواء كان حديثا حادا أو محببا.