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الوادى الجديد تستضيف منتدى الفتاة المصرية الأحد المقبل

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الوادى الجديد تستضيف منتدى الفتاة المصرية الأحد المقبل الوادى الجديد تستضيف منتدى الفتاة المصرية الأحد المقبل
تستضيف محافظة الوادى الجديد فعاليات المنتدى الفكرى للفتاة المصرية وتنظمها وزارة الشباب والرياضة يوم الأحد القادم لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "إيد على إيد نبنى من جديد" الذى يهدف إلى تدريب الفتيات على ترشيد استهلاك الكهرباء والطعام والغاز.

وقال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى إن المنتدى الفكرى للفتاة المصرية يأتى فى إطار خطة وزارة الشباب فى تنفيذ البرامج التدريبية للشباب والفتيات وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى تلك الفئة العمرية الهامة مؤكدا على أن المديرية سوف تشارك بفوج مكون من 100 شاب وفتاة، فى برنامج "اعرف بلدك"، لمدينة شرم الشيخ، من الحادى عشر وحتى الخامس عشر من الشهر الجارى فى إطار تدعيم وتنشيط السياحة الداخلية .
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