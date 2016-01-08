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وزارة العدل الأمريكية: قبضنا على شاب عراقى بتهمة الإرهاب

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وزارة العدل الأمريكية: قبضنا على شاب عراقى بتهمة الإرهاب وزارة العدل الأمريكية: قبضنا على شاب عراقى بتهمة الإرهاب

>قالت وزارة العدل الأمريكية إن شابا عراقيا جاء إلى الولايات المتحدة كلاجىء من سوريا القى القبض عليه فى سكرامنتو فى اعتقال مرتبط "بالأمن القومى".

وفى لاتحة إتهام جنائية نشرت أمس الخميس قال مكتب التحقيقات الاتحادى "اف.بى.آى" إن أوس محمد يونس الجياب قدم معلومات كاذبة بشأن العودة إلى سوريا وتدوينات له فى مواقع للتواصل الاجتماعى تدعم ما قالت إنها جماعات إرهابية.

وقالت وزارة العدل إن الجياب وهو فلسطينى المولد جاء إلى الولايات المتحدة كلاجىء من سوريا عام 2012، وأضافت أنه ذهب فى العام التالى إلى الخارج وأبلغ مسئولين لاحقا انه سافر إلى تركيا لزيارة أسرته.

وتضمنت الشكوى الجنائية تدوينات عديدة فى مواقع للتواصل الاجتماعى وإتصالات اخرى يشرح فيها الجياب مفهوم الجهاد وإستخدام قنابل هجومية والتدريب مع متشددين. ويقول فيها ايضا انه فى سوريا.
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مصر 365

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