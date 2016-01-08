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غدا. نظر جلسة محاكمة صاحب أونست بتهمة النصب على المواطنين

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غدا. نظر جلسة محاكمة صاحب أونست بتهمة النصب على المواطنين غدا. نظر جلسة محاكمة صاحب أونست بتهمة النصب على المواطنين
تنظر دائرة جنح دار السلام بمحكمة جنح المعادى، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة إكرامى الصباغ، رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، المتهم بالنصب على أكثر من 60 مواطنًا .

تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق ، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

كانت النيابة العامة أمرت رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب انكاره ارتكاب الواقعة .ويذكر ان قاضى المعارضات جدد حبس المتهم 15 يوم على ذمة التحقيقات ،ثم احال المستشار هشام حمدى المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة اوراق القضية الى محكمة جنح دار السلام تمهيد لبدء محاكمته

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