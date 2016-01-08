"أوقاف سوهاج": الاصطفاف لبناء الوطن مطلب شرعى وواجب وطنى

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الاصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه مطلب شرعى وواجب وطنى".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص ، أن موضوع الخطبة يتناول الحديث عن مكانة الوطن فى الإسلام وأن من حقوق الوطن على أبنائه حبه والحفاظ عليه والدفاع عنه والتحذير من استهدافه ومحاولات تفكيكه والتحذير من إثارة الفوضى والهدم والتخريب والفرقة، مشيرا إلى أن الدعاة سيتناولون أيضا الحديث عن ضرورة الاعتبار بحال الشعوب التى سقطت دولها فى الفوضى والاقتتال الداخلى مع ضرورة وحدة الصف والأخذ على أيدى دعاة الفرقة والتخريب وأن التظاهر ضد استقرار الوطن دعوات مريبة يجب التنبيه لها والتحذير منها وأن الدعوة إلى إسقاط الدولة جريمة شرعية.