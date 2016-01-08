تحرير1381 مخالفة مرور وضبط7 أشخاص بحوزتهم أسلحة بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات ، كما تم ضبط 76 هاربا من تنفيذ أحكاما قضائية بالحبس.

وتمكنت الحملة من ضبط 1381 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح الفورى وحجز مركبات وانتهـاء رخصـة قيـادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير مدير المرور والعميد مجدى محى وكيل المرور والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث .