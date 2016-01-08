محافظ كفر الشيخ يطلق أسماء ضحايا المعدية على مدرسة سنديون

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ ، أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، وافق على إطلاق اسم شهداء قارب سنديون من قرية سنديون التابعة لمركز فوة على مدرسة سنديون الإعدادية بنات ليتم تغيير اسمها إلى "مدرسة الشهداء الإعدادية للبنات"، تخليداً لأرواح الضحايا.

وأضافت وكيل الوزارة ،فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من بين الضحايا طلاب بالمدارس ورجال وسيدات من أهالى القرية وهم إسراء سيد الجميعى 10 سنوات، وإيمان مصطفى جميعى 16 سنة، آية سيد الجميعى 18 سنة، ومحمود مصطفى جميعى، 23 سنة، أحمد محمد رفاعى 25 سنة ،عطية محمد حشيش، 25 سنة ، وأنور محمد خليل الصياد 38 سنة، صاحب المركب وحسن محمد جمعة 37 سنة، أميمة أحمد عبدالخالق45 سنة ، فتحى سعد السمان 3سنوات ، ومختار سامى ضيف الله45سنة، وسعاد ماهر الصاوى 32سنة ، ومحمد مصطفى حمادى 35سنة.

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