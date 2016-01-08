د. خالد عمارة يكتب: تشوهات القدم فى كبار السن

تشوهات القدم فى الأطفال تكون عادة نتيجة عيوب خلقية فى العظام ولد بها الطفل أو نتيجة ضعف العضلات المسئولة عن الحفاظ على علاقة العظام ببعضها والحفاظ على قوس القدم أو نتيجة بعض الأمراض العصبية التى تؤثر على حركة القدم لكن تشوهات العظام فى كبار السن عادة تكون لأسباب مختلفة وتكون طريقة علاجها مختلفة.

فمن أشهر الأسباب لتشوهات القدم فى كبار السن مرض السكر الذى يؤثر على الأعصاب والدورة الدموية بالقدم، مما يؤدى إلى تآكل العظام وتشوهها بالتدريج فى صور مختلفة مثل تفلطح القدم أو اعوجاج الأصابع.

من الأسباب الأخرى الشهيرة، استعمال الأحذية الضيقة التى تتسبب مع مرور الوقت فى تشوهات الأصابع مثل اعوجاج إصبع القدم للخارج كما تتسبب فى أمراض أخرى بالقدم مثل الضغط على أعصاب القدم أو التهاب أوتار القدم.

أحد أسباب تشوهات القدم أيضا حدوث إصابات أو كسور ولا يتم علاجها بالطريقة الصحيحة أو علاجها متأخرا أو حدوث مضاعفات أثناء العلاج وهذه الكسور قد تكون بالجزء الأمامى من القدم أو كسور الكعب أو كسور الكاحل.

والتهابات المفاصل مثل الروماتويد واشباه الروماتويد قد تؤدى مع مرور الوقت الى تشوهات بالقدم أو الأصابع أو كلاهما نتيجة تآكل غضاريف المفاصل الصغيرة بالقدم.

وهناك أسباب أخرى كثيرة مثل الأمراض العصبية والشلل وإصابات العضلات والأعصاب وتشوهات الجروح وقصور الدورة الدموية.

وتقييم هذه التشوهات يتضمن الفحوص الطبية والإشعات وبصمة القدم والفحض الطبى والتحاليل لمعرفة السبب الأصلى ومعرفة درجة التشوه، وأغلب هذه الحالات يمكن علاجها سواء بالطرق التحفظية مثل الجبائر والعلاج الطبيعى والأحذية الطبية أو بالجراحة لإصلاح اعوجاج العظام والمفاصل، لكن من النادر أن تكون المسكنات مفيدة فى علاج هذه الحالات، حيث إنها تضر المعدة والكلى لكن لا تستطيع إصلاح أى تشوهات.

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