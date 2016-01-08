"المهندسين" بكفر الشيخ تتضامن مع أحد أعضائها متهم بحادث غرق قارب سنديون

أكدت نقابة المهندسين بكفر الشيخ تضامنها مع المهندس كمال الخلال عضو النقابة والمقرر حبسه من قبل نيابة فوه عقب غرق معدية سنديون.

وشددت نقابة المهندسين بكفر الشيخ فى بيان لها أمس على قيامها بواجباتها تجاه مهندسى كفر الشيخ، مؤكدة أن لجنة من النقابة بعضوية المهندس باسم حجازى، والمهندس السيد عبد اللطيف سليمان، والمستشار القانونى للنقابة سامى العشرى، ستتولى ملف المساندة والوقوف بجوار المهندس كمال الخلال رئيس الإدارة الهندسية بمركز فوة، والمحتجز احتياطيًا فى حادث غرق معدية سنديون ، للوقوف على الموقف القانونى ومدى مسئولية المهندس عن الحادث"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على توجه مجلس الإدارة الحالى بالتعاون مع أبناء المهنة الواحدة، وتطوير الأداء للمجلس الحالى بقيادة المهندس عبد السميع عبد القادر يوسف.

وأضافت نقابة المهندسين أنه سيتم رفع تقرير إلى النقابة العامة لعمل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، موجهة الشكر والتقدير للمسئولين فى مركز شرطة فوة ورئيس مباحث القسم خالد شمس على تعاونه مع اللجنة وحسن المعاملة مع المهندس كمال الخلال وسوف تقوم اللجنة بعمل تقرير بالزيارة وتوضيح الموقف بالتعاون مع المستشار القانونى.

يذكر أن 15 من أهالى قرية سنديون التابعة لمركز فوة بكفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بكفر الشيخ غرقوا فى مياه نهر النيل والذين كانوا يستقلون قارب صيد صغيرًا بمجداف، وتبين أن قارب الصيد يحمل رخصة مجددة حتى عام 2016م من إدارة حماية النيل بالقاهرة باسم والد صاحب المتوفى عام 2014م ويمنع استعمال القارب بعد غروب الشمس حسب الرخصة ولا علاقة لتراخيص مجلس مدينة فوة بذلك خاصة أن المهند كمال الخلال تسلم عمله كمسئول الإدارة الهندسية من شهرين فقط.