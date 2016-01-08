الوادى الجديد تستضيف المنتدى الفكرى للفتاة المصرية الأحد القادم

تستضيف محافظة الوادى الجديد فعاليات المنتدى الفكرى للفتاة المصرية وتنظمها وزارة الشباب والرياضة يوم الأحد القادم لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "إيد على إيد نبنى مصر من جديد" الذى يهدف إلى تدريب الفتيات على ترشيد استهلاك الكهرباء والطعام والغاز.

وقال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى إن المنتدى الفكرى للفتاة المصرية يأتى فى إطار خطة وزارة الشباب فى تنفيذ البرامج التدريبية للشباب والفتيات وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى تلك الفئة العمرية الهامة مؤكدا على أن المديرية سوف تشارك بفوج مكون من 100 شاب وفتاة، فى برنامج "اعرف بلدك"، لمدينة شرم الشيخ، من الحادى عشر وحتى الخامس عشر من الشهر الجارى فى إطار تدعيم وتنشيط السياحة الداخلية .

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